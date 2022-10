Ristrutturare la casa in 5 mosse e aumentarne il valore

Una ristrutturazione, in linea generale, aumenta il valore dell’immobile. Si potrebbe voler ristrutturare per rendere l’abitazione dei sogni perfetta per il proprio futuro, ma anche per renderla più appetibile sul mercato se si è deciso di vendere: ecco allora i 5 punti chiave per massimizzare un investimento immobiliare. Uno di questi è l’installazione di un ascensore domestico per interni.

4 idee + 1 per valorizzare la casa con la ristrutturazione

Bagni e cucina

Gli agenti immobiliari concordano che una cucina ampia e funzionale aumenta il numero di papabili acquirenti e di conseguenza il valore dell’immobile. Nel ristrutturare la cucina si terrà conto delle nuove tendenze, trovando spazi adatti alle cantinette vino, ai microonde multifunzionali, alle lavastoviglie a cassetto: elettrodomestici smart, programmabili e controllabili da remoto.

Bene provvedere alla ristrutturazione totale del bagno, a livello di impianti e tubature, ma anche di sanitari. Un’idea moderna e vincente è l’installazione di un washlet, che unisce le funzioni del WC a quelle del bidet.

Isolamento termico, riscaldamento e aria condizionata

Il risparmio energetico e la classe energetica di un immobile sono importantissimi. Per ottimizzare occorre verificare lo stato degli infissi e, se si sta parlando di una casa indipendente, il tetto, Su cui si può pensare di installare un impianto solare. Camini, caldaie, condizionatori d’aria saranno moderni ed efficienti, orientati al minor consumo possibile di energia.

L’illuminazione

Uno dei campi in cui intervenire con poca spesa e ottimi risultati è l’illuminazione. I punti luce dovranno garantire la giusta atmosfera negli angoli relax e la perfetta visibilità là dove richiesto, ad esempio in cucina. Le lampade saranno a basso consumo energetico e preferibilmente regolabili grazie a dimmer, o addirittura smart, per regolare a distanza intensità e tonalità della luce.

Lo spazio esterno

Balcone, terrazza o giardino, già di per sé danno un valore aggiunto alle case. Uno spazio verde con piante facili da gestire, è un grande punto di forza: vi si potranno aggiungere mini-serre, gazebo, zone di prato all’inglese. Da non trascurare recinzioni e eventuali impianti di videosorveglianza a protezione della casa.

Per il balcone o la terrazza: bei vasi, piante resistenti, tralicci su cui far salire rampicanti, tende che proteggano dal sole.

Rendere la casa più accessibile

Eliminare le barriere architettoniche in una casa significa pensare non solo ai disabili su sedia a rotelle, ma anche alle persone anziane, che incontrano difficoltà a fare il bagno o a salire le scale. Per i dislivelli tra i vani ci sono le soglie con angoli smussati o piccole rampe, l’aggiunta di maniglie vicino ai sanitari ne rende l’utilizzo più facile e sicuro.

Fondamentale, in un appartamento o casa su due o più piani, installare un ascensore domestico, che rende più fruibile lo spazio e aggiunge valore ai metri quadrati.

L’ascensore per interni: un tocco di lusso

Bello come un quadro, utile come un elettrodomestico dalla tecnologia sofisticata: dell’ascensore per interno si può sfruttare la comodità ma anche ammirarne la gradevolezza estetica. L’ascensore per interni arricchisce la casa anche come elemento di design, al pari di un pavimento in parquet o marmo, di mobili in legno pregiato, con i quali, peraltro, si accorda benissimo.

I materiali di qualità, la possibilità di personalizzazione, rendono un ascensore da interni un segno di lusso; ben diverso, ad esempio, dall’ormai obsoleto servoscala a poltroncina, a paragone del quale l’ascensore interno è anche notevolmente più sicuro.

Ne esistono modelli più o meno grandi, adatti ad una coppia anziana come ad una famiglia numerosa; facili da installare, senza dover eseguire complicati lavori in muratura e a basso consumo energetico.