Reddito di Cittadinanza, la “rotta” della Meloni: “Chi è in grado di lavorare non lo percepirà”

“Ai pensionati in difficoltà o agli invalidi non sarà negato il doveroso aiuto dello Stato. Per altri, per chi è in grado di lavorare, la soluzione non è il reddito di cittadinanza ma il lavoro, la formazione e l’accompagnamento al lavoro. Il reddito di cittadinanza è stata una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia, per sè e per la sua famiglia”.

Così il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in aula a Montecitorio per le sue dichiarazioni programmatiche in vista del voto di fiducia della Camera.