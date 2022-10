Offerte gas per riscaldamento: come scegliere la tariffa giusta e non sbagliare

In questa stagione di listini del gas fuori controllo, la caccia al risparmio in bolletta è la priorità numero uno per le famiglie, a Caltanissetta come nel resto d’Italia.

I maxi aumenti delle spese per il metano stanno spingendo molti clienti domestici a mettere in discussione il proprio fornitore e a volgere lo sguardo verso soluzioni con un miglior rapporto qualità-prezzo, grazie anche al confronto periodico delle offerte luce e gas su SOStariffe.it. Eppure, districarsi tra le innumerevoli proposte del Mercato libero rischia di far perdere l’orientamento, senza una bussola a portata di mano.

Una di queste è l’indagine realizzata a settembre 2022 dall’Osservatorio SOStariffe.it, secondo cui le offerte a prezzo bloccato per riscaldare casa sono le meno convenienti da attivare in vista dell’inverno. Il motivo? Con i livelli di prezzo raggiunti dal gas, la spesa annuale in bolletta sarebbe superiore a quella che si registra nel mercato Tutelato.

Prezzo bloccato, un errore per single e famiglie – Le offerte che fissano il prezzo del gas naturale per un determinato periodo (12, 24 o 36 mesi) sono una soluzione in questo momento da evitare, tanto per chi vive solo quanto per le famiglie. Secondo l’analisi, un single che attivasse la promozione a prezzo bloccato più conveniente sul mercato dovrebbe comunque sborsare ogni anno 1.001 euro per le bollette del gas, superando di 293 euro la spesa sostenuta da un single rimasto nel mercato Tutelato. Prezzo bloccato “bocciato” anche per le famiglie (con 4 componenti): nella migliore delle ipotesi dovrebbero pagare 2.665 euro all’anno per riscaldare casa, con un +761 euro rispetto alle spese della Maggior Tutela.

Prezzo variabile, la scelta azzeccata per le coppie – Il massimo risparmio, per un nucleo familiare composto da due persone, si ottiene sottoscrivendo offerte a prezzo variabile. Garantendo l’accesso diretto al prezzo all’ingrosso del gas, queste tariffe assicurano bollette in linea con l’andamento del mercato. E con ribassi in fattura immediati nel caso di prezzi all’ingrosso in discesa. Per le coppie, questa tipologia di offerta è sinonimo di convenienza: tale scelta comporterebbe una spesa annuale per il gas di 1.046 euro con un risparmio di 61 euro rispetto ai costi del mercato tutelato (1.107 euro). Le promozioni a prezzo bloccato, anche in questo caso, avrebbero un impatto negativo sul bilancio della famiglia a due: la spesa per il metano nell’arco di 12 mesi sarebbe pari a 1.556 euro (+449 rispetto alla spesa in regime di Tutela).

Offerte Placet fisso e variabile: la convenienza entra in famiglia – Un’ottima opportunità di risparmio per un nucleo familiare con 4 membri al suo interno è rappresentata dalle offerte Placet, sia a prezzo fisso sia variabile: esse presentano caratteristiche definite da Arera (l’Authority italiana dell’energia) e inderogabili per la struttura di prezzo e le condizioni contrattuali. Con un’offerta Placet a prezzo fisso una famiglia tipo spenderebbe in un anno 1.795 euro per il gas (109 euro in meno rispetto al mercato tutelato). Scegliendo una Placet a prezzo variabile, invece, la spesa sarà di 1.862 euro (42 euro di risparmio rispetto alla Tutela).