Musica: i nuovi inediti di Mina saranno acquistabili solo online su Pdu Music

Il nuovo album di inediti di Mina, in uscita il prossimo gennaio, sarà esclusivamente acquistabile sul sito di Pdu Music. Questo perché, nell’idea della sua etichetta discografica, tutti i nuovi progetti della Tigre di Cremona dovranno assumere il valore di pezzi da collezione.

È con questo spirito che la label diretta da Massimiliano Pani ha annunciato oggi il progetto ‘Back to analog and Nft’, dando vita ad un “multiverso” che consenta agli appassionati di acquistare vinili, nastri analogici e Nfg artistici (gettoni realizzati ad hoc che rappresentano l’atto di proprietà ed il certificato di autenticità) riservato ai “veri intenditori”.

Il tutto, ovviamente, in edizione limitata.

Nel catalogo ad oggi messo a disposizione dei potenziali acquirenti e collezionisti, figurano l’intera discografia di Mina e di Ivano Fossati, più qualche lavoro di Domenico Modugno, Mia Martini e Sergio Endrigo. Di tutti loro, si possono comprare vinili di alta qualità che, nelle intenzioni di Pani, vogliono restituire il piacere di ascoltare la musica non solo perché è facilmente raggiungibile tramite le piattaforme di streaming, ma anche per godere a pieno del lavoro effettuato in studio di registrazione. I prezzi variano dai 39 ai 900 euro (il più caro è un doppio nastro analogico di Ivano Fossati), mentre gli NFT hanno costi più abbordabili.

E proprio questi ultimi, secondo Pani, “saranno certamente il futuro del collezionismo”.

Il numero uno di Pdu Music ha poi raccontato un retroscena sul progetto: “Sia Mina che Fossati sono stati immediatamente illuminati da questa possibilità. Mina, come sapete, è sempre stata avanti rispetto agli altri: da come sarebbe evoluta la televisione al tipo di musica prodotta. Fossati non appena ha sentito dell’idea mi ha detto: ‘Prendi tutti i miei dischi'”.

Partner del progetto anche Warner Music che stabilirà insieme a Pdu Music le prossime release. In futuro, ha detto ancora Pani, oltre a stringere accordi simili con le altre discografiche, si opereranno discorsi analoghi per artisti emergenti.

L’obiettivo è quello di rendere pezzo da collezione – con il giusto supporto streaming, in questo caso – i prodotti discografici degli artisti su cui Pdu Music deciderà di puntare.

Uno di questi, ad esempio, è “una voce che non sentivo da tantissimi anni e che stiamo proponendo ad Amadeus per Sanremo.

Speriamo che possa avere l’occasione di cantare all’Ariston, Mina fa il tifo per lui”it.