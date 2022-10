Meloni “Liberare l’Italia dalla dipendenza energetica”

ROMA (ITALPRESS) – “Servono misure che liberino l’Italia da una dipendenza energetica che è inaccettabile, e penso alla ripresa di estrazione di gas nazionali, le risorse nazionali vanno ottimizzate”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della replica in Senato. “La sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica”, ha aggiunto.

“Il tema dell’energia è una delle nostre priorità, per contrastare questa situazione c’è il tema del contrasto alla speculazione, prima di continuare a cercare nuove risorse, la priorità deve essere fermare gli speculatori”, ha sottolineato Meloni.

“Noi continueremo ad incalzare l’Europa per dare soluzioni comuni ma c’è il tema della separazione tra il costo del gas e le altre fonti energetiche – ha aggiunto -, tutto quello che si potrà fare a livello nazionale siamo pronti a fare. In attesa che questi provvedimenti vengano adottati c’è un’emergenza immediata che ci impegna, occorre lavorare anche con interventi per aiutare nell’immediato imprese e famiglie recuperando le risorse dagli extra profitti, riscrivendo la norma, e dall’extra gettito”. Per Meloni poi serviranno “interventi strutturali”.

