Letta “Parte dell’opposizione vuole entrare in maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) – “Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall’esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà. Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell’opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza”. Lo scrive su Twitter il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, dopo l’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato anche con voti provenienti dall’opposizione.

A stretto giro di posta arriva la risposta, sempre via social, di Carlo Calenda, al quale Letta fa riferimento e che invece rispedisce al mittente le “accuse” di essere quella parte di opposizione che vuole entrare in maggioranza. “Si Enrico. La tua. Noi diciannove voti non li abbiamo. E siccome queste cose si vengono sempre a sapere alla fine, ti consiglio di cancellare questo tweet. Invecchierà male”, la replica del leader di Azione.

