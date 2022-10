La Lazio espugna Bergamo, primo stop per l’Atalanta

BERGAMO (ITALPRESS) – Arriva la prima sconfitta stagionale per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La compagine bergamasca si è arresa di fronte a una Lazio che ha praticamente dominato durante tutto l’arco del match: al Gewiss Stadium i biancazzurri si sono imposti per 2-0, grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson, ma il passivo sarebbe potuto essere più largo per quanto mostrato in campo da Milinkovic-Savic e compagni. La preoccupazione per l’assenza di Ciro Immobile si è sciolta praticamente come l’Atalanta. I capitolini, che non prendono gol da oltre 560 minuti, agganciano proprio i bergamaschi a quota 24. Nel primo tempo si è vista soltanto una squadra in campo, la Lazio, già avanti dopo 10′ di gioco col gol di Zaccagni, abile ad inserirsi sul filtrante di Pedro recapitato al centro dell’area dalla corsia di destra. Un gol che ha messo il match sui binari giusti in casa biancoceleste, padrona del gioco e del possesso palla. Ci ha provato due volte anche Matias Vecino ma il tiro dalla distanza e il tocco sotto davanti a Sportiello sono terminati sul fondo. Nemmeno i cambi nella ripresa hanno dato una svolta alla Dea di Gasperini, inconsistente sia nel palleggio che nella nella mole inconsistente di gioco. La seconda rete degli ospiti è arrivata su un’altra disattenzione difensiva, con Marusic tenuto in gioco da Scalvini: il numero 77 della Lazio ha recapitato il pallone del 2-0 a Felipe Anderson, il brasiliano ha controllato superando prima Koopmeiners e poi Sportiello con un tiro secco dai 16 metri. In casa Atalanta non c’è stata nemmeno la reazione, nel finale si è visto un abbozzo di possesso palla e qualche verticalizzazione non gestita dai nerazzurri. Nel finale Muriel è stato espulso per doppia ammonizione; da segnalare in positivo, poi, il ritorno di Duvan Zapata, in campo dopo un mese e mezzo d’assenza. La Lazio ora sfiderà la Salernitana; mentre l’Atalanta affronterà in trasferta l’Empoli.

