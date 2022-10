Italiano “Serve reazione e approccio come all’andata”

FIRENZE (ITALPRESS) – Quella di domani contro gli Heart of Midlothian “penso che sia una partita dove noi dobbiamo cercare per l’ennesima volta di reagire ad un brutto risultato e confermare quegli aspetti positivi visti a Bergamo, all’andata in Scozia e contro la Lazio. Queste partite europee ci stanno facendo vedere che non ci sono partite semplici e scontate, se approcceremo come all’andata possiamo toglierci soddisfazioni”. Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida in programma domani al Franchi contro l’Heart of Midlothian, gara valida per il girone A di Conference League. “Dobbiamo fare punti importanti per questa competizione. Siamo riusciti a dare un colpo importante” alla classifica e “domani speriamo di confermarci”, ha aggiunto Italiano.

“E’ un vantaggio ed un motivo di orgoglio giocare questo tipo di competizione. L’abbiamo conquistata con fatica questa Conference, ce la siamo meritata. Come quando abbiamo vinto ed abbiamo poi una partita dopo pochi giorni per confermarci, ora abbiamo una gara per poterci rifare quello che non siamo riusciti a raccogliere contro la Lazio”, ha aggiunto il difensore viola Lorenzo Venuti. “I fischi dei tifosi dopo la sconfitta con la Lazio? Da un certo punto di vista se ci sono è perchè la piazza si aspetta molto da noi e sono la conseguenza del perchè non riusciamo a rispondere alle aspettative che ci sono ne nostri confronti – ha ammesso Venuti – Dico ai tifosi di mettere da parte le critiche non costruttive e che vengono fatte per distruggersi e di tifare e sostenerci. Tutti stanno dando il massimo e stanno cercando di fare quello che è nelle loro corde per uscire da questa situazione. Capisco il loro dispiacere ed i loro fischi ma devono starci vicino ed essere il dodicesimo uomo in campo”.

