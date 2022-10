Italia, docente aggredito per una nota: arrestato il padre di un’alunna

Un 34enne è stato arrestato a Bari con l’accusa di avere aggredito un docente dell’istituto Majorana il 23 settembre.

L’arrestato è il padre di una ragazza che sarebbe stata punita dall’insegnante con una nota disciplinare. Il 34enne è accusato di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

La nota per un ritardo – Era stato proprio il docente, che insegna Diritto ed Economia, a denunciare di essere stato aggredito in aula da due persone, che avevano fatto irruzione in classe prendendolo a schiaffi per punirlo: la “colpa” dell’insegnante era quella di aver messo una nota in condotta (per un ritardo) a una studentessa.