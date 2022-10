Il nisseno monsignore Luigi Roberto Cona nominato Nunzio Apostolico in El Salvador

Il Pontefice ha nominato Nunzio Apostolico in El Salvador il Reverendo Monsignore Luigi Roberto Cona, finora Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Sala Consilina, con dignita’ di Arcivescovo.

Luigi Roberto Cona e’ nato a Niscemi (Caltanissetta) il 10 novembre 1965. E’ stato ordinato sacerdote il 20 aprile 1990, incardinandosi nella Diocesi di Piazza Armerina.

Si e’ laureato in Teologia Dogmatica. E’ entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1 luglio 2003, ha prestato la propria opera nelle Nunziature Apostoliche in Panama’, Portogallo, Camerun, Marocco, Giordania, Turchia, nella Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato e nella Rappresentanza Pontificia in Italia. E’ stato nominato Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il 24 ottobre 2019. Lingue conosciute: Francese, Inglese, Portoghese e Spagnolo.