Eccellenza. Nuovo acquisto per la Nissa: preso il trequartista belga Mamadou Diaby

Nuovo acquisto per la Nissa che ha annunciato l’arrivo del trequartista belga Mamadou Diaby, classe 1993, che proviene dai tedeschi del Rostocker FC, squadra militante nell’Oberliga.

L’ivoriano, naturalizzato belga è cresciuto in un club blasonato come l’Anderlecht dove ha fatto la trafila fino all’Under 19. Poi, esperienze importanti con le maglie del Brussels, La Louviere, Diest e Houtvienne. Ora, la possibilità di misurarsi in un campionato difficile come l’Eccellenza, in un club come la Nissa.