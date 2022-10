Eccellenza. La Nissa a Favara a caccia di punti e conferme

Nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, in programma domani 9 ottobre, la Nissa, reduce dalla vittoria convincente a spese della Parmonval, va a giocare in casa della Pro Favara. Una Nissa a caccia di punti e conferme.

Match impegnativo, quello che attende i biancoscudati del tecnico Davide Boncore che si sono preparati al meglio per questo importante appuntamento di campionato che precede di tre giorni una nuova trasferta agrigentina per la Nissa, stavolta in Coppa Italia contro l’Akragas.

La Nissa, che ha quattro punti in classifica, punta al successo per provare a superare la Pro Favara che, invece, di punti in classifica ne ha sei. I favaresi in settimana hanno cambiato tecnico essendosi dimesso Francesco Tudisco al cui posto è arrivato Gaetano Catalano.

Calcio d’inizio domenica 9 ottobre alle 15,30 allo stadio Bruccoleri di Favara. Arbitrerà Rosario Zangara di Palermo, assistenti Franz Joseph Grasso e Giuseppe Trefiletti di Acireale.