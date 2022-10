Di Paola e Ciminnisi (M5S): “Visita di Schifani nel trapanese tempestiva, ma subito richiesta stato di calamità”

“Ringraziamo il Presidente Schifani per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della comunità misilese, pesantemente colpita dall’alluvione causata dall’esondazione del Torrente Verderame in località Salinagrande lo scorso 13 ottobre. Una tragedia annunciata da anni di incuria e rimpalli di competenze, che ha messo a rischio l’incolumità personale di diverse famiglie”.

A dichiararlo sono i portavoce del Movimento 5 Stelle all’ARS Cristina Ciminnisi e Nuccio Di Paola a margine della visita del neo presidente della Regione Schifani, sui luoghi del Trapanese colpiti dall’alluvione degli scorsi giorni.

“L’allagamento occorso – spiegano i deputati – è una riprova della vulnerabilità di un territorio che occorre mettere in sicurezza con la massima urgenza, prevedendo interventi sui bacini idrici che siano idonei ad evitare che eventi meteorologici di questa portata, purtroppo non più occasionali e sporadici, possano avere conseguenze ben peggiori. Confidiamo che gli interventi promessi stamane dal Presidente Schifani in merito al sistema di pompaggio e di pulizia dei canali siano tempestivi, ma è evidente che non potranno da soli scongiurare altri episodi simili, se non si inverte la rotta sulla pianificazione degli usi del suolo e negli atti di governo del territorio.

Auspichiamo inoltre che la Regione metta subito in campo gli atti necessari alla richiesta dello stato di calamità per il territorio di Misiliscemi, così come richiesto per Trapani, per garantire così ristori ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni ingenti” – concludono Ciminnisi e Di Paola.