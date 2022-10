Conviene di più acquistare un’auto o noleggiarla?

La formula del noleggio dei veicoli a lungo termine da qualche anno a questa parte è diventata sempre più rilevante, al punto che in parecchie circostanze ha preso il posto dell’acquisto dell’auto. Non solo: tante persone hanno avuto modo di apprezzare il car sharing, una proposta di mobilità condivisa che prevede che uno stesso veicolo possa essere usato in condivisione da due o più persone. Ecco perché è normale chiedersi se al giorno d’oggi sia più vantaggioso noleggiare una macchina o comprarla.

Quali aspetti considerare

I parametri che devono essere tenuti in considerazione da questo punto di vista sono molteplici: per esempio il lasso di tempo per il quale il veicolo deve essere usato. Un contratto di noleggio di 2 o 3 anni, per esempio, è ideale per coloro che desiderano mettersi al volante di modelli sempre nuovi e non hanno problemi nel cambiare spesso macchina. Per quel che riguarda i costi, nel momento in cui si allunga il periodo di utilizzo l’acquisto appare più vantaggioso per il semplice motivo che le spese iniziali vengono ammortizzate. Le modalità di spesa, comunque, rappresentano un altro parametro utile da valutare per un confronto. Coloro che scelgono il noleggio si ritrovano a pagare un solo canone mensile, che include tante voci che, invece, nel caso di un acquisto, rappresenterebbero delle spese a parte.

Il noleggio a lungo termine

Nel canone iniziale del noleggio a lungo termine sono incluse, per esempio, le spese di manutenzione e quelle della polizza RC auto, ma anche i costi correlati ai sinistri stradali o alla sostituzione degli pneumatici. È a parte, invece, il costo del carburante. Quasi sempre, l’opzione del noleggio a lungo termine è scelta da aziende che hanno bisogno di mezzi di trasporto. Ad ogni modo, nel corso degli ultimi tempi tale opzione ha iniziato ad attirare anche gli utenti privati che sono soliti sostituire spesso la propria macchina. La certezza della spesa è senza alcun dubbio una prerogativa importante per il noleggio a lungo termine, dal momento che il canone è fisso ed è possibile evitare di versare un anticipo in fase di sottoscrizione del contratto.

A chi conviene il noleggio

Il noleggio a lungo termine appare vantaggioso anche per quelle imprese che necessitano di una flotta di veicoli e che, grazie a questa formula, hanno la possibilità di dedurre l’Iva e altri costi fiscali. In sintesi, se si ha in mente di tenere la macchina per non più di quattro anni il noleggio a lungo termine va più che bene, mentre oltre i cinque anni è molto meglio scegliere l’acquisto. Possedere una macchina è la soluzione migliore per chi desidera avere la certezza di poter beneficiare sempre di un veicolo di cui ha disponibilità immediata e completa. Coloro che decidono di acquistare una macchina di solito hanno intenzione di tenerla per più anni, per poi badare alle varie spese. È il proprietario a gestire l’assicurazione e la manutenzione in autonomia, e non ci sono contratti con altre società.

Guida alla scelta: il leasing

Una terza opzione che a volte viene valutata dagli automobilisti è quella del leasing, che può essere considerato una sorta di via di mezzo fra le due soluzioni. Il leasing è una formula di acquisto in virtù della quale un certo veicolo viene acquistato da un operatore finanziario per conto del cliente. Il cliente di conseguenza può usare la macchina a fronte del pagamento di un canone, e in più è previsto un anticipo iniziale che funge da garanzia per l’eventuale estinzione del debito completo. Il preventivo varia a seconda dei chilometri che dovranno essere percorsi e della durata del contratto.

Movenzia e il noleggio di auto usate