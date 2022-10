Campofranco, “sequestro preventivo” plesso Via Piave

CAMPOFRANCO – “Sequestro preventivo” per l’edificio scolastico di Via Piave, dove sono ospitate le classi della Scuola Primaria. Il sequestro è stato disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta, per motivi di sicurezza. Stamattina, a sorpresa, alunni, docenti, collaboratori e genitori hanno assistito alla chiusura dei cancelli d’ingresso alla scuola. Aperto soltanto il cancello per gli studenti dell’IPIA dell’ala a sud dell’edificio. Saranno chiamati a fornire chiarimenti il sindaco neo eletto Sarino Nuara, il Tecnico comunale e l’ex sindaco Rosario Pitanza.