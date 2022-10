Caltanissetta. Lotta alla droga, Aiello (Lega): “Consiglieri del M5S politicamente immaturi”

“Votare di fatto contro la lotta alla droga mette in evidenza l’immaturità politica di chi riveste ruoli istituzionali, la politica non si può dividere dinanzi a temi di tale importanza” – così il Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, stigmatizza quanto accaduto ieri in Consiglio Comunale.

Nel corso della seduta di martedì 18 Ottobre è stata trattata la mozione, presentata dalla Lega (Aiello primo frimatario) e bocciata con l’astensione del M5S, avente ad oggetto “Lotta alla droga”.

“La droga, in tutte le sue forme, non può che essere definita schifo e veleno! E’ sinonimo di dipendenza, di schiavitù, di sofferenza personale e familiare, di morte” – ha spiegato Oscar Aiello durante la sua relazione in Consiglio Comunale.

“La finalità della mozione bocciata dal M5S – chiarisce il Capogruppo della Lega – era quella di assegnare ad un Consigliere comunale di Maggioranza, e ad un Consigliere comunale di Opposizione, specifica delega nella lotta alla droga con l’incarico di promuovere e coordinare l’azione del Comune su tale materia. Inoltre – aggiunge Oscar Aiello – avevamo proposto di istituire un Osservatorio Comunale sulle droghe composto dai Consiglieri delegati, da esperti, dai rappresentanti dei servizi scolastici e sociali e dalle Forze dell’ordine, che abbia la funzione di elaborare politiche di prevenzione e lotta alla droga e alla sua dipendenza. Nessun costo dunque a carico dell’Amministrazione Comunale – chiarisce Aiello – tanto è vero che la Giunta era d’accordo, eppure i Consiglieri del M5S si sono assunti la responsabilità politica di bocciare la mozione”.

Nel corso del Consiglio Comunale di ieri il Capogruppo Aiello aveva anche spiegato che la droga è dramma personale, familiare e sociale, ma nemmeno questo ha scosso la sensibilità del Gruppo Consiliare del M5S, che accecato probabilmente dall’ideologia ha voluto bocciare le proposte della Lega che avevano come scopo dare un contributo gratuito alla lotta alla droga a supporto degli esperti e delle forze dell’ordine.

“Come più piccola delle istituzioni democratiche, ma la più vicina al cittadino, abbiamo il dovere di fare qualcosa per prevenire quella che è una vera e propria emergenza sociale. I Consiglieri del M5S non lo vogliono fare? Pazienza – conclude Oscar Aiello – vorrà dire che lo faremo solo con i Consiglieri d’Opposizione e con l’Amministrazione Comunale, che ringrazio per la sensibilità dimostrata durante il Consiglio Comunale di ieri”.