Caltanissetta. La segnalazione: nell’area di sgambamento per cani al Parco Dubini cestini eco dog strapieni

CALTANISSETTA. Un nostro lettore ha segnalato un disservizio nell’area sgambamento per i Cani al Parco Dubini. Qui, come ha documentato con foto, sono presenti dei cestini eco dog che, tuttavia, sono strapieni e non consentono pertanto ai cittadini utenti di poterli utilizzare per gli scopi per i quali sono stati collocati in quei punti.

L’auspicio è che la società che provvede al ritiro di questi rifiuti, provveda in tempi rapii allo svuotamento dei cesti per consentire un servizio adeguato alle esigenze dell’utenza.