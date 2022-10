Caltanissetta, il Rapisardi-Da Vinci celebra gli ErasmusDays

In occasione degli ErasmusDays, tre giorni in cui in tutta Europa ha celebrato il Programma Erasmus+, l’ITET Rapisardi Da Vinci ha organizzato l’evento “Join Us for ErasmusDays” nell’auditorium del plesso di via Turati.

L’intento dei docenti dell’istituto diretto da Santa Iacuzzo, è stato quello di promuovere i valori fondanti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e riflettere nello specifico sugli articoli che trattano i temi della “Giustizia” e del rispetto dell’altro.

Un’iniziativa che non è stata isolata ma ha fatto parte di un grande “evento diffuso” che si è moltiplicato per migliaia di iniziative avviate in tutti i paesi partecipanti per disseminare il programma Erasmus nel mondo.

“I nostri ragazzi – hanno spiegato i docenti promotori – hanno interagito in inglese con i presenti e presentato i due progetti Erasmus+ attualmente in corso nel nostro Istituto”.

Si tratta del “No Bully no Cry” (lotta al bullismo ed al cyberbullismo) e “Code of Youth: Shield of Human Rights” (promozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani).

Le tematiche confluiscono nei Goal 5, 10 e 16 di Agenda 2030 oggetto di approfondimento di Educazione Civica anche per gli studenti della Scuola Superiore di Primo grado. L’intenso programma della giornata prevedeva Una drammatizzazione a tema durante la quale gli studenti hanno interagito in lingua inglese con i presenti, musica dal vivo con la Band dell’Istituto e un gioco in lingua inglese “All That we Share” che ha aiutato i presenti a riflettere sugli argomenti trattati.