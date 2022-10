Caltanissetta, “50 … e sentirli tutti”: rassegna musicale di gruppi nisseni al teatro Margherita, dal 13 al 15 ottobre

CALTANISSETTA – Tutto pronto per una tre giorni di musica di qualità al teatro di Margherita di Caltanissetta, dove da giovedì 13 ottobre (fino a sabato 15) prende il via la rassegna “50 …e sentirli tutti”. Una vera e propria kermesse musicale riservata esclusivamente ai musicisti over 50. Una coinvolgente idea, trasformata in realtà dall’effervescente e pirotecnico Ernesto Cerrito (nella foto), direttore artistico dell’evento. Curiosamente over 50 è anche il numero degli artisti che durante le tre serate si alterneranno sul palco.

Nella serata di Giovedì 13 Ottobre si esibiranno quattro gruppi (Oltre, Camitrici band, Ciarmacantu e Old Rock Men), ognuno dei quali avrà venti minuti a disposizione per presentare parte del repertorio personale.

Stessa modalità di esibizione anche per gli altri quattro gruppi che si susseguiranno nella serata di Venerdì 14 Ottobre (‘80Appeal, 93100, Musicland e Officine Musicali).

Sabato 15 ottobre serata finale, con tutti i gruppi che però stavolta avranno a disposizione dieci minuti per la loro esibizione.

Ospiti delle varie serate saranno Gigi Scarnato ed il suo sax, Patrizia Di Mauro ed i ballerini dello Studio 21 Dance. Presentatore e speaker ufficiale della manifestazione Maurizio Diliberto.

Ecco nell’ordine i nomi delle band e dei componenti delle formazioni musicali.

‘80Appeal: Ernesto Cerrito (batteria & voce), Maurizio Fiaccabrino (basso & voce) Peppe Morreale (tastiere & voce), Lucio Tusa (chitarra & voce).

Camitrici band: Peppe Arnone (tastiere), Mario Ballacchino (batteria), Sergio Campisi (chitarra & voce), Mimmo Cutrera (voce), Gigi Maienza (basso), Michele Vitale (chitarra).

93100: Sandro Cardaci (piano), Emilio Contino (chitarra), Armando Curatolo (batteria), Carmelo Dangelo (chitarra), Giovanni Di Maria (basso), Loredana Ventura (voce).

Ciarmacantu: Tonino Delpopolo (voce, chitarra e mandolino), Michele Tumminelli (voce e percussioni), Turi Taibi (voce, chitarra e mandolino).

Oltre: Toti Bruno (piano), Claudio Liotta (chitarra), Mario Lombardo (tastiere e voce), Gioacchino Petrantoni (basso), Pippo Pizzo (sax), Angelo Tacci (batteria).

Old Rock Men: Michele Campisi (chitarra), Francesco Contino (chitarra), Liborio Di Buono (voce), Lillo Fasciana (batteria), Paolo Lo Iacono (basso), Michele Savoia (tastiere).

Officine Musicali: Pio Capraro (voce), Franco Carrubba (sax),Totò La Martina (chitarra & voce), Michele Mastrosimone (batteria), Salvatore Mastrosimone (percussioni), Piero Punturo (basso), Luigi Riggi (tastiere), Maurizio Sproviero (chitarra).

Musicland: Giovanni Vitello (tastiere), Osvaldo Conti (voce), Massimo Liberti (basso & voce), Renato Ponticelli (tastiere), Michelangelo Giardina (batteria), Roberto Di Rocco (chitarra & voce).