Audi Q8 a km zero: Le offerte nel comparto delle concessionarie di auto usate

Nel nostro Paese il mercato dell’auto vive ormai da tempo un periodo di crisi. Anche se negli ultimi mesi il segno + ha ricominciato a farsi vedere è vero che per vari anni era quello negativo a farla da padrone. Le motivazioni sono varie, tra cui la necessità di spendere somme sempre maggiori per ottenere un’auto nuova fiammante. Le soluzioni a tale problema ci sono, anche per coloro che desiderano una Audi Q8, quindi un’auto prestigiosa. Sì perché concessionari che offrono questo tipo di vettura a km zero sono presenti in varie zone d’Italia e consentono a chi ama il lusso di viaggiare a prezzi super vantaggiosi.

I pregi dell’Audi Q8

Un SUV che è anche una coupé

L’auto di lusso ma sportiva

I pregi della Q8 sono evidenti a chiunque si intenda almeno un poco di automobili e si possono notare sin dal primo sguardo. Questo veicolo è a tutti gli effetti sia una coupé di lusso, sia un SUV di tutto rispetto. L’idea di Audi è infatti quella di proporre tutta la comodità e il comfort di un SUV, con in più tutta l’eleganza dei veicoli top di gamma Audi e la piacevolezza alla guida di un’auto sportiva. Le varie prove della nuova Q8 hanno soddisfatto gli appassionati del marchio tedesco, fermo restando che stiamo parlando di un veicolo di lusso, quindi non così presente sulle strade come lo sono invece veicoli di dimensioni e dal costo inferiore.

Un concessionario di auto usate specializzato nella vendita di vetture tedesche di segmento medio elevato e Top di gamma, come Mercedes, BMW e Audi, può ovviare ai costi elevati di modelli Premium, proponendo versioni come ad esempio la Q8 che siano usate con Garanzia ed in ottime condizioni, piuttosto che nuove a km zero, propriamente perché anche chi ama viaggiare su veicoli di questo genere preferisce le offerte a prezzi vantaggiosi.

Perché preferire il lusso a km zero

Quanti italiani ne approfittano

Scegli l’auto che desideri

Anche chi preferisce guidare un’auto prestigiosa e costosa sa approfittare delle proposte più interessanti. Infatti le vetture di lusso a km zero godono di un certo successo. Si deve considerare che un’auto perde buona parte del proprio valore economico non appena esce dalla concessionaria e viene immatricolata; con un’auto a km zero si può quindi approfittare di promozioni che offrono sconti oltre il 10-15% del valore del veicolo. Sicuramente un aspetto vantaggioso per chi ama il lusso e il comfort ma non vuole rinunciare alle offerte. Non tanti concessionari propongono questo tipo di offerta, solitamente per trovarne in numero maggiore ci si deve rivolgere ad autosaloni che trattano specifici marchi, come Audi ad esempio.

Il mercato dell’auto in Italia

Insuccessi e successi

Come sta andando

Come abbiamo già dichiarato, negli ultimi tempi il mercato dell’auto in Italia sta vivendo un periodo non particolarmente propizio. Durante la pandemia le auto di nuova immatricolazione sono diminuite in modo sostanziale e la questione ha coinvolto tutti i concessionari. Il mercato dell’usato ha vissuto momenti invece in cui ha di fatto “battuto” quello del nuovo: le proposte particolarmente vantaggiose hanno attirato tantissimi nuovi clienti. Nel corso degli ultimi mesi il segno positivo ha fatto ben sperare l’intero settore dell’auto, a parte chi propone auto elettriche, perché in tale segmento in Italia viviamo un costante ritardo rispetto agli altri Paesi europei.