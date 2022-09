Tragedia della strada: auto travolge e uccide giovane che viaggiava in monopattino

Tragico incidente mortale a Cambiano: un’automobile ha travolto e ucciso un giovane che stava viaggiando in monopattino. Il fatto è accaduto in via Chieri intorno alle 6 del mattino. La vittima aveva 25 anni. Per lui non vi è stato nulla da fare.

A travolgerlo è stato un 29enne, nato in Repubblica Dominicana e residente a Chieri, che durante un sorpasso ha invaso la corsia opposta investendo la vittima che stava viaggiando in direzione opposta. Il ragazzo è morto sul colpo. Il conducente dell’auto è risultato ubriaco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri che hanno arrestato il conducente dell’automobile per omicidio stradale e omissione di soccorso; si sarebbe fermato 500 metri dopo l’incidente.