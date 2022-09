Sommatino. Incontro tra l’amministrazione comunale e Associazione Abio. Il sindaco: “Disponibili a collaborare per i piccoli”

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha incontrato al palazzo comunale l’Associazione ABIO Caltanissetta, che promuove l’umanizzazione dell’ospedale occupandosi di sostenere e accogliere, in collaborazione con il personale sanitario, bambini e famiglie durante il periodo di degenza. In questo modo l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Letizia ha partecipato in maniera propositiva alla Giornata Nazionale ABIO.

“Abbiamo dato la nostra disponibilità per future collaborazioni, soprattutto per assistere i più piccoli pazienti della Pediatria del Sant’Elia di Caltanissetta – ha detto il sindaco Letizia – ringraziamo l’Associazione per la grande disponibilità dimostrata”.