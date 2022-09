Sicilia, parlamentari M5S finanziano un progetto di accoglienza per profughi ucraini

145 mila euro delle restituzioni dei parlamentari del M5S finanzieranno il progetto di accoglienza dei minori orfani evacuati dall'Ucraina

145 mila euro delle restituzioni dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle andranno all’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e serviranno a finanziare il progetto di accoglienza dei minori orfani evacuati dall’Ucraina e attualmente ospitati a Catania, Modica e presso l’Istituto Incoronata di Trapani. È quanto risultato all’esito della votazione indetta dal MoVimento 5 Stelle sulla piattaforma Skyvote.

“Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle – dice il senatore Vincenzo Santangelo – dà prova di grande solidarietà donando 2 milioni di euro a vari progetti di beneficenza, tra i quali figura anche il progetto di accoglienza dei minori orfani ucraini curato dall’Associazione Papa Giovanni XXIII. Un’iniziativa che mi riempie di orgoglio soprattutto perché in questi anni abbiamo sempre mantenuto l’impegno preso tagliandoci spontaneamente i nostri emolumenti che periodicamente sono stati destinati a iniziative benefiche. Questa donazione, però, mi tocca da vicino. Non dimenticherò mai il viaggio umanitario in Ucraina coordinato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII che nello scorso aprile ci ha permesso di portare in Sicilia 61 bambini, 19 dei quali tuttora alloggiati a Trapani.

Non dimenticherò mai il momento in cui ho incrociato per la prima volta i loro sguardi pieni di paura e di speranza. Oggi con questo piccolo gesto potremo sostenere le strutture che hanno dato loro accoglienza come l’Istituto incoronata di Trapani che ringrazio di cuore per quanto fatto in questi mesi per queste piccole vite”