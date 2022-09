Serradifalco. Saranno istituiti otto parcheggi per donne in gravidanza e genitori con bambino di età non superiore a due anni

SERRADIFALCO. Saranno collocati gli stalli di parcheggio per le donne in gravidanza o per genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Lo ha deliberato la Giunta comunale.

Gli stalli saranno otto e verranno istituiti in via Duca n. 67, in prossimità della Farmacia “Madrice”; in via Roma n. 24, in prossimità della farmacia “Arnone”; in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in prossimità del palazzo comunale; in via Papa Giovanni XXIII, in prossimità della scuola dell’infanzia “Francesca Morvillo”; in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in prossimità dell’ingresso dell’edificio della scuola media “Federico Polizzi”.

Gli altri stalli saranno collocati in via Papa Giovanni XXIII, in prossimità dell’ingresso dell’edificio della scuola primaria “Giovanni Verga”; in via Mintina, in prossimità del Presidio sanitario di Serradifalco della ASP di Caltanissetta; in via Calcare in adiacenza della struttura dell’Asilo Nido.

L’amministrazione comunale ne ha rimarcato l’importanza dell’istituzione per favorire la mobilità e la sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Per la loro realizzazione il Comune richiederà contributo finanziario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di 500 euro a stallo per un totale di 4 mila euro.