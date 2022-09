Santa Caterina. I Sansoni chiudono stasera alle 21,45 la seconda edizione del Villa Hermosa Festival

SANTA CATERINA. Attesissimi, i Sansoni chiudono stasera alla seconda edizione del Villa Hermosa Festival. Attori e creator siciliani, nello spettacolo “Fratelli…ma non troppo!” raccontano con estrema ironia il loro rapporto fraterno, affermando che in ogni famiglia c’è sempre un fratello più furbo e un altro sulle nuvole, un fratello che vuole sempre avere ragione e l’altro che subisce, un fratello più buono e l’altro un po’ meno.

Per quanto riguarda i posti, quelli in platea gratuiti sono sold out, ultimissime disponibilità per i pacchetti cena+spettacolo. Disponibili i posti in piedi. Appuntamento alle 21.45 alla Villa Castelnuovo!