San Cataldo. Pubblicato dal Comune l’avviso per la selezione di volontari della Protezione Civile

SAN CATALDO. Il Comune ha pubblicato l’avviso per la selezione di volontari per il gruppo comunale di volontari della Protezione Civile città di San Cataldo. Il Comune, con riferimento al proprio ambito territoriale, può lavorare alla costituzione di di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente. La selezione è finalizzata al reclutamento di volontari per integrare il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di San Cataldo.

L’attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, il “volontario” non potrà pretendere alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Comune di San Cataldo. I volontari del Gruppo Comunale espletano il servizio di cui ai punti precedenti alle dirette dipendenze del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile, per il tramite del Dirigente Competente, operando secondo gli incarichi loro affidati ed in conformità alle disposizioni di servizio impartiti.

L’attività di protezione civile svolta dalla sezione volontariato comunale del Gruppo comunale, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità. Costituiranno titolo preferenziale per la selezione:

prestare od aver prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato, nel Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, nella Polizia Locale e nelle Forze Armate;

il possesso di specifiche conoscenze tecniche quale esperto in telecomunicazioni, geologo,

ingegnere civile ed altre utili in caso di emergenza;

l’esercizio di professioni attinenti lo stato di necessità ed urgenza quali speleologo, istruttore di

nuoto e sub, esercente professioni sanitarie e simili, associazioni di volontariato, qualifiche

antincendio e competenze all’utilizzo dei droni. La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere alcun diritto per l’istante, ovvero l’obbligo per l’Ente di decidere sulla sua ammissione. I candidati selezionati dovranno frequentare e superare un apposito corso di formazione e addestramento organizzato dall’Ente. Il corso di formazione si pone l’obiettivo di fornire le prime nozioni di Protezione Civile, far conoscere la normativa di settore in relazione ai compiti ed agli obblighi del volontario, conoscere ed utilizzare mezzi tecnici antincendio, utilizzare correttamente le comunicazioni radio, conoscere ed utilizzare strumenti informatici e le attrezzature in dotazione. Prima dell’avvio del periodo di prova, l’interessato verrà sottoposto ad un colloquio con il Dirigente del Servizio di Protezione Civile volto a verificare la qualificazione, l’idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale volontario.

I volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile dovranno:

– partecipare con costanza alle attività operative e formative obbligatorie del Gruppo;

– superare il corso di formazione per partecipare alle attività operative;

– pur essendo un servizio di volontariato, “ed in forma gratuita nella prestazione” garantisce alla

collettività un servizio essenziale e necessario, pertanto se il volontario dopo 3 convocazioni da

parte del Responsabile senza una valida giustificazione non darà la propria disponibilità, lo stesso

potrà essere escluso dal Gruppo Comunale di Protezione Civile;

– dato il carattere apolitico ed apartitico del Gruppo Comunale di Protezione Civile, in sede di

svolgimento di attività di Protezione Civile, astenersi dall’assumere atteggiamenti pro o contro

qualsiasi parte politica, dal fare politica nonché dall’utilizzare l’immagine del volontario di

protezione civile per fini politici od elettorali;

– osservare puntualmente le prescrizioni previste dal Regolamento del Gruppo Comunale Volontari

di Protezione Civile della Città di San Cataldo.

L’Amministrazione comunale provvede:

– a garantire idonea copertura assicurativa ai volontari connessa allo svolgimento delle attività

istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro infortuni e malattie e per la

responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi;

– ad inserire i volontari (sia in prova che effettivi) nei programmi di formazione e di addestramento;

– fornire in comodato d’uso, il vestiario tecnico in assegnazione individuale, che il volontario

riconsegnerà integralmente quando non farà piu’ parte del gruppo;

– assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuale).

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice e deve riportare tutte le indicazioni richieste. La stessa deve essere sottoscritta dal candidato in calce, con firma leggibile e per esteso, allegando copia documento identità valido. La domanda dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità, entro 10 giorni

dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’albo pretorio:

– spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Sig. Sindaco del

comune di San Cataldo, Piazza Papa Giovanni XXIII;

– presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalla ore 8,30 alle

ore12,00 e martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30;

– invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sancataldo.cl.it.

Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare l’indirizzo di PEC. protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it. o il numero di telefono 0934/511313.