San Cataldo. Le bellezze di Sciacca e Burgio ammirate nella gita sociale della Società Cesare Battisti

SAN CATALDO. Gita sociale della Società Cesare Battisti di San Cataldo a Burgio e Sciacca. A Burgio ad accogliere la comitiva la guida turistica Maria Concetta. Prima visita: il Museo della Ceramica, sito nell’ex convento dei Padri riformati. Seconda visita: il Complesso architettonico dei Cappuccini con Museo delle Mummie e Museo del Venerabile Andrea da Burgio. Terza visita: Fonderia di campane di Mario Virgadamo è una delle poche fonderie di campane rimaste in Italia che lavorano ancora secondo le antiche tecniche.

Infine visita della Chiesa San Giuseppe definita ” La Cappella sistina dei Monti Sicani”, che presenta un apparato decorativo ad affresco che la interessa per tutta la sua superficie. La comitiva ha pranzato a Ribera presso Hotel Miravalle per poi proseguire per Sciacca visita della Basilicata di San Calogero, situata in cima al Monte Kronio. Essa sorge come Santuario dedicato al Monaco Eremita San. Calogero. La gita si è conclusa con una passeggiata nel centro di Sciacca seguita dal rientro in sede. Presenti il Presidente Aldo Saetta, il Segretario Angelo Ilardo, il Vice Presidente Roberto Bellomo, la Consigliera Patrizia Lazzara e il componente dei Probiviri Calogero Pirrera.