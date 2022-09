Phishing. Sedicente azienda di articoli sportivi comunica vincita di una bicicletta elettrica tramite mail, ma è una truffa

Numerosi utenti hanno segnalato una campagna di phishing che consiste nell’invio di una mail, apparentemente inoltrata da una nota azienda di articoli sportivi, con cui si comunica la vincita di una bicicletta elettrica: per ottenerla, il destinatario dovrà pagare le sole spese di spedizione.

L’utente non riceverà alcun premio ma scoprirà di essersi così abbonato, inconsapevolmente, ad un imprecisato servizio che prevede un addebito mensile sulla carta di pagamento usata al momento della registrazione.

Per evitare di incorrere in simili truffe, la Polizia Postale e delle Comunicazioni raccomanda di non cliccare mai su link di questo tipo, senza aver prima accertato la veridicità della campagna promozionale attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

È, inoltre, sempre consigliabile verificare, attraverso i comuni motori di ricerca, che la truffa non sia stata già segnalata da altri utenti.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi a: www.commissariatodips.it