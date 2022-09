Nel Nisseno volontari aderiscono all’Eurobirdwatch con gare e osservazioni

Si svolgerà sabato 1 e domenica 2 ottobre la 30esima edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching in programma in oltre 30 Paesi europei e organizzato da BirdLife Europa con il coordinamento di BirdLife Slovacchia. 30 anni durante i quali l’Eurobirdwatch ha coinvolto ben 1,3 milioni di persone che hanno osservato più di 96 milioni di uccelli migratori in oltre 45mila eventi.

L’Eurobirdwatch 2022 prevede 60 appuntamenti in tutta Italia con escursioni, giochi e gare per tutti: tra quelli in programma compaiono le foci dell’Isonzo – Isola della Cona, in provincia di Gorizia, il Parco regionale di Colfiorito (Perugia), il lungotevere della Vittoria a Roma, la Riserva di Tarquinia (Viterbo), il Parco nazionale dell’Alta Murgia (Bari), la Riserva Saline di Trapani e altre zone umide siciliane.

Venti le oasi e riserve della Lipu che ospitano l’evento: si parte da nord con la Riserva palude Brabbia (Varese) per poi, attraversando tutte le numerose strutture presenti lungo lo stivale, arrivare in Sicilia con il Biviere di Gela (Caltanissetta) e la Riserva Saline di Priolo (Siracusa).

Grazie all’aiuto dei volontari e dello staff, i partecipanti all’Eurobirdwatch dell’1 e 2 ottobre potranno imparare a riconoscere gli uccelli e divertirsi con il “Big day”, la gara di birdwatching che premierà i gruppi vincitori di quattro gare: la prima riguarda avvistamento del maggior numero di balestrucci; la seconda l’avvistamento di una specie “segreta” (che verrà svelata solo a fine evento); la terza l’avvistamento del maggior numero di specie, mentre la quarta premierà la miglior fotografia che racconta l’evento.