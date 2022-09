Mussomeli, avviati i lavori di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione

MUSSOMELI – E’ entrato nella fase operativa il progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione del territorio di Mussomeli affidato, sulla base di una gara di appalto, alla Seat, azienda leader del settore che si avvale della tecnologia e del know-how della Energy Green Lab. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa dal Sindaco Giuseppe Catania, dal Vicesindaco Toti Nigrelli, dal consulente energetico Francesco Canalella e dal dott. Gaspare Accardi CFO della Seal. Il progetto prevede la sostituzione di oltre 2500 corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno al Comune di Mussomeli un risparmio di consumo energetico pari al 65%, economico pari al 55% e una riduzione di emissione di Co2 pari al 56%. Sono questi alcuni dati del progetto di restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica per illuminare in modo più green e più efficace strade, monumenti e piazze. Già nelle ore scorse i lavori sono iniziati in viale dei normanni dove è già possibile riscontrare i benefici in termini di illuminazione dell’area. Oltre alla sostituzione dei punti luce, il progetto prevede la realizzazione di alcune strisce pedonali intelligenti, la realizzazione di stazioni di ricarica per auto elettriche e per dispositivi telefonici e si procederà anche con la piantumazione di alberi che andranno ad arricchire il verde pubblico e ad abbattere l’emissione di C02. I lavori relativi al progetto che ammonta a circa 1,7 milioni di euro complessivi, avranno una durata di circa 8 mesi.