Il maestro Raimondo Capizzi (Giovane Orchestra Sicula): “In 9 anni nessuno è riuscito a darci un tetto stabile e consono dove poter fare le prove”

SAN CATALDO. “La Giovane Orchestra Sicula nasce nell’ormai lontano 2013 a San Cataldo per poi operare in tutto il centro Sicilia. In 9 anni nessuno è riuscito a darci un tetto stabile e consono dove poter fare le prove. In 9 anni siamo andati ovunque: nei magazzini di aziende, chiese a volontà, saloni di scuole, piccole sale conferenza e di cui ringrazio i rappresentanti, imprenditori, parroci che ci hanno aperto le porte. Nonostante l’assenza di una casa (che dovrebbe essere un Teatro, e c’è!!), abbiamo creato e dato vita a innumerevoli iniziative musicali, dall’opera alle sinfonie, dalla musica da film alla lirica. Non ci siamo mai fermati nonostante i troppi ostacoli messi a puntino da “amici musicisti”.

Così il maestro della Giovane Orchestra Sicula Raimondo Capizzi. “Sono state tante le promesse che in 9 anni tanti hanno fatto – ha proseguito il maestro – ma il risultato è che l’unica orchestra del centro Sicilia con una storia e uno storico ormai da “record” , sia ancora senza una casa. Tanti giovani fanno parte di questo progetto, tanti ragazzi e ragazze fanno sacrifici per la musica e per la formazione orchestrale e sembra che questo non sia abbastanza per chi ha l’obbligo morale di supportare una formazione del genere. La musica è cultura; e se dei giovani vogliono crescere con la cultura non si può negare loro di poterlo fare non dando gli spazi adeguati.

La scuola è scuola, ma chi cambierà il sistema saranno i giovani che credono nel territorio in cui vivono, non chi è obbligato a starci. Abbiamo lottato e lotteremo. Noi nel frattempo andiamo avanti, quando le cose cambieranno avvisateci”.