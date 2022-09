I figli diventeranno ciechi: genitori fanno fare loro il giro del mondo prima che perdano la vista.

Si sa che” un” cuore” di genitore arriva fino ai confini impensabili e la storia di due genitori canadesi, Edith Lemay e Sebastien Pelletier, ne è l’ulteriore conferma; infatti a tre dei loro bimbi è stata diagnosticata una retinite pigmentosa, una rara malattia genetica che causa la perdita o un calo della vista. La coppia dei genitori ha deciso di intraprendere il giro del globo per regalare ai loro bimbi dei ricordi visivi, prima che il buio cali sui loro occhi.

L’arrivo della pandemia li ha costretti a rimandare la partenza allo scorso marzo. La prima destinazione è stata la Namibia, dove i bimbi hanno potuto vedere in presenza le zebre, le giraffe e gli elefanti. Successivamente hanno visitato lo Zambia, la Tanzania, la Turchia, la Mongolia e l’Indonesia. “Quando il medico ci ha suggerito di far assorbire ricordi visivi ai bimbi- dice mamma Edith- ho pensato: non gli farò vedere un elefante in un libro”. I coniugi hanno lavorato duramente per organizzare tour, investendo tutti i loro risparmi. (Lello Lombardo)