Griffi Beauty Store: la continuità tra negozio e e-commerce

Nell’immensità del mondo beauty si può sempre contare su Griffi Beauty Store, un’azienda nata in terra veneta, precisamente a Verona, che ha saputo adattarsi egregiamente ai cambiamenti repentini degli ultimi anni, dati soprattutto dall’inizio della pandemia che tutti conosciamo. Nonostante non fosse ancora in voga avere un e-commerce per la propria attività, Griffi aveva provveduto ad espandersi anche online alcuni anni prima, aprendo il proprio negozio su internet che ha saputo soddisfare le esigenze dei clienti abituali (e non solo) nei periodi di lockdown.

Come accennato, Griffi ha aperto il proprio e-commerce ben prima della pandemia, avendo quindi il tempo di riflettere e progettare a dovere tutto il sito online e i servizi offerti ai clienti. Tutto ciò non sarebbe stato possibile se Griffi si fosse trovato, da un giorno all’altro, in chiusura e costretto ad architettare un nuovo sito in così poco tempo. Ma questa situazione è stata evitata grazie alla lungimiranza di Griffi e specialmente di Sebastian Donà, rappresentante la terza generazione di imprenditori, con la decisione di aprire l’e-commerce nell’ormai lontano 2016.

Il mondo dell’e-commerce non è rimasto affatto uguale in questi ultimi 6 anni, cambiando di giorno in giorno a vista d’occhio. Sono aumentati i costi di adv online, i competitor continuano a crescere e i social network presentano aggiornamenti in continuazione. Insomma, per sopravvivere non si può restare con le mani in mano, è necessario mantenersi sempre attivi e in guardia. Per questo, Griffi profumeria online è evoluta molto velocemente come azienda ed è riuscita a mantenersi al passo con il mercato e a sfruttare le occasioni offerte dalle innovazioni tecnologiche. Tutto ciò è stato possibile grazie alla combinazione di strategie ben pensate e performance ottimizzate sull’e-commerce, ma anche lavorando instancabilmente sull’immagine del brand stesso.

Sebbene negli ultimi anni sia indispensabile affiancare ad una sede fisica un’attività e-commerce, non bisogna dimenticare di lavorare per espandere la propria rete fisica. Con questo obiettivo, Griffi è alla costante ricerca delle location che possano dare maggior valore e visibilità all’azienda e ha aperto una vetrina nel pieno centro storico di Verona. Con quest’ultima apertura, Griffi conta ad oggi ben 7 punti vendita, ma sa che non deve fermarsi, infatti sta valutando di allargare gli orizzonti scegliendo una location all’infuori della regione.

Seguendo il mantra dell’evoluzione continua, in occasione dell’apertura del punto vendita in Corso Cavour a Verona avvenuta a fine 2020, Griffi si è rinnovata: l’azienda oggi propone un look di design al passo con l’eleganza moderna, giocando tra i toni e i volumi del nero e il grigio. Anche in questo caso, Griffi ha fatto senz’altro colpo, giocando sulla sua nuova immagine fresca e coerente, capace di esprimere la personalità del brand al nuovo pubblico. Chiudendo il 2020 con il botto, Griffi ha continuato a fare grandi progetti arrivando a ristrutturare la vetrina storica della Valpolicella proprio quest’anno. Si tratta del primo punto vendita Griffi, aperto nel lontano 1991, oggi rinnovato esteticamente e nella gestione degli spazi per rispecchiare il nuovo retail concept presentato nel 2020.

Come le innovazioni degli store fisici Griffi, anche il sito del brand ha vissuto diversi cambiamenti. A partire dal 2021, Griffi ha messo a disposizione la funzione Click & Collect per ottenere due effetti principali: aumentare la sinergia e la collaborazione tra i negozi fisici e quello online, creando un movimento circolare della clientela che passa dal web per arrivare allo store fisico, aumentando così la consapevolezza e la fiducia nel brand; e concentrarsi sui servizi che il brand può offrire ai clienti, per soddisfare le loro esigenze durante l’acquisto online, potenziando le attenzioni riservate al cliente.

Sulla scia dell’incremento dei servizi dedicati ai clienti, Griffi si è concentrata sul rafforzamento della comunicazione tramite fedelity card, sul servizio di customer care, che guida i clienti nelle fasi di acquisto e sulla possibilità di pagare in 3 rate con PayPal: tutti strumenti che il brand ha voluto riservare ai propri clienti. Come se non bastasse, Griffi mette a disposizione anche una serie di video per scoprire il prodotto, in modo da guidare gli utenti nel mondo delle tendenze del momento e permettere loro di scoprire le ultime novità del mondo beauty, senza dover necessariamente affidarsi alla consulenza disponibile nello store fisico.

Griffi, in poche parole, sa quello che fa e lo fa bene, mantenendo come capisaldi della propria esistenza e crescita sul territorio e online l’affidabilità e l’attenzione al cliente.