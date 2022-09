Firmato Protocollo d’Intesa tra Comune di Caltanissetta e Ufficio di Servizio Sociale per dare opportunità di crescita ai minorenni

E’ stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Caltanissetta e l’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Caltanissetta. La finalità del Protocollo è quella di offrire ai minori/giovani adulti che sono sottoposti a provvedimenti di natura penale, un’opportunità di crescita attraverso la loro opera volontaria per attività di manutenzione del verde, con l’ausilio di personale del Comune.

Tale attività rientra negli obiettivi dell’USSM, Servizio della Giustizia Minorile, che opera in favore dei ragazzi dell’area penale costruendo con loro e per loro percorsi rieducativi, i quali comprendono quelli di giustizia riparativa. E’ così che le conseguenze dell’azione illecita diventano opportunità di cambiamento, e la comunità locale viene chiamata a collaborare per favorire la restituzione indiretta del danno arrecato con azioni inclusive.

L’ impegno del Sindaco, dell’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Caltanissetta Dott. Marcello Frangiamone, del Capo Ufficio Tecnico Ing. Tomasella, della Consigliera Comunale del Movimento 5 Stelle Dott.ssa Angela Caruso e del Direttore dell’USSM, Dott.ssa Vincenza Roccaro, ha creato una sinergia tra istituzioni del territorio e la piena condivisione degli obiettivi di inclusione sociale e educazione alla legalità insiti nelle attività proposte. Il protocollo d’intesa rappresenta, quindi, il primo passo operativo della mozione presentata dalla Consigliera.

Il progetto vedrà impegnati 4 ragazzi nel periodo di un anno che si alterneranno nelle attività di supporto alla cura del verde cittadino. I firmatari del Protocollo auspicano, anche nel futuro, la realizzazione di ulteriori collaborazioni finalizzate alla realizzazione di una “comunità educante”.