Federer si ritira “La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo”

BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Roger Federer dice stop. A 41 anni e fermo dall’eliminazione ai quarti di Wimbledon 2021, il fuoriclasse tennista svizzero annuncia con una lunga lettera pubblicata sui social il suo ritiro dopo la Laver Cup in programma dal 23 al 25 settembre a Londra. “Sarà il mio ultimo evento Atp – le parole di Federer – Giocherò ancora a tennis in futuro ma ovviamente non negli Slam o nel circuito”.

