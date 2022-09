Exit poll pronosticano la vittoria del centrodestra con una forbice del 43-47%

Gli exit poll pronosticano la vittoria della destra e piena governabilità. in testa il partito Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni.

Secondo il primo trend poll di Swg per La7 il centrodestra e’ avanti con percentuali tra il 43 e il 47%, il centrosinistra si attesta tra il 25 e il 29%, il M5s prende tra il 13,5 e il 17,5%; il terzo polo e’ tra il 6 e l’8%. Italexit e’ tra il 2 e il 3%, Unione popolare tra 0,5 e 1,5%.

Se questi dati verranno confermati l’incarico di guidare il governo sarà dato alla coalizione del centrodestra e, secondo gli accordi interni tra i partiti, a Giorgia Meloni.

Un’analisi dei partiti, secondo i Trend poll di Swg, vede Fratelli d’Italia con il 25 per cento. Il Partito democratico si attesta al 20 per cento, il Movimento cinque stelle al 15,5 per cento, la Lega al 11.5 per cento, Forza Italia e il Terzo polo al 7 per cento. L’Alleanza verdi sinistra sarebbe al 3,5 per cento, +Europa al 2,5, Italexit al 2,5 per cento, Noi moderati al 1,5. Pari merito e fanalino di coda Unione popolare all’1 per cento e Impegno civico.