Eurogruppo: “le sanzioni in Russia funzionano, non bisogna ascoltare le bugie”

Non bisogna ascoltare le “bugie” di chi sostiene che le sanzioni europee contro la Russia per la guerra di aggressione all’Ucraina non funzionano, perché “funzionano parecchio”.

Lo sottolinea il ministro francese dell’Economia Bruno Le Maire, arrivando al Centro Congressi di Praga per l’Eurogruppo e l’Ecofin informale, e parlando alla stampa fianco a fianco con il collega tedesco Christian Lindner. “Saremo saldi – assicura – sull’attuare forti sanzioni contro la Russia.

Le sanzioni europee contro la Russia sono efficienti. Mosca affronta una seria recessione, di oltre il 4%, un tasso di inflazione sopra il 14%, con grandi difficoltà nelle catene del valore. Non ascoltate le bugie di coloro che non sono impegnati a difendere i valori europei. Non ascoltate le bugie di coloro che dicono che le sanzioni non sono efficienti contro la Russia.

Nei fatti, lo sono parecchio e dovremmo essere orgogliosi del modo in cui le nazioni europee hanno mostrato unità davanti alla politica aggressiva di Vladimir Putin contro la Russia. Resteremo uniti, saldi e forti sulle sanzioni contro la Russia”, conclude.