eCampus, al via ciclo di incontri su “Diversità e diseguaglianza”

ROMA (ITALPRESS) – Il 16 settembre alle ore 18.30 verrà trasmesso online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Università eCampus il primo di una serie di incontri rivolti a genitori e docenti sui temi della “Diversità e Diseguaglianza – Progetto di vita: dalla famiglia alla scuola e al lavoro”. L’iniziativa, a cura di Alfonso Lovito, Direttore Generale dell’Università eCampus, è voluta per sottolineare l’importanza della cultura della Diversità e per incidere nel superamento della Diseguaglianza. Per tutto il ciclo di otto incontri a cadenza mensile, saranno presenti due realtà di rilievo: la Fondazione “Inno alla vita” e l’Agenzia “Andel”, le quali affiancheranno di volta in volta gli ospiti che esporranno le loro esperienze di comunità e di vita personale.

La Fondazione “Inno alla Vita – ETS” è nata per affrontare i problemi legati all’infertilità, soprattutto quando risiedono in specifici disagi vissuti dalle coppie che non riescono ad avere figli e interviene a sostegno dei genitori nel percorso pre e post natale.

La Andel – Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro si occupa dell’orientamento e dell’inserimento di persone diversamente abili nel mondo del lavoro attraverso specifiche consulenze e la formazione di personale aziendale.

In questo primo incontro dedicato a “La Famiglia: dove si forma il pensiero e la qualità della vita”, si parlerà in particolare di come riconoscere il desiderio di genitorialità, come superare stereotipi o condizionamenti e dell’importanza della famiglia come luogo di conoscenza e formazione prima di scegliere e avviare il percorso scolastico.

Interverranno: monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita; Francesca Malatacca, Psicologa e Psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Inno alla Vita – ETS”; Enrico Seta, Presidente ANDEL – Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro e Annalisa Minetti, che parlerà della sua esperienza come atleta paralimpica.

Tra i vari argomenti trattati negli incontri successivi, si parlerà: delle opportunità del PNRR per la lotta alle diseguaglianze; del ruolo della Scuola nell’Orientamento professionale; delle diversità e diseguaglianze nel mondo del lavoro; delle buone pratiche di inclusione lavorativa in Italia; della professionalità a supporto del “Progetto di vita indipendente”, della formazione e delle competenze per le professioni del futuro.

L’Università eCampus, tra i suoi obiettivi principali, pone particolare attenzione alla Disabilità e alle Diseguaglianze nei suoi percorsi di studio e tra i Master, soprattutto in quello già attivo in “Disability Job Supporter” e in quello in attivazione “Dalla prenatalità alla genitorialità – Aspetti neuroscientifici e giuridici”.

L’Ateneo, con il suo particolare metodo di studio di tipo “blended” ha dato la possibilità a molti atleti olimpici e paralimpici di conseguire la laurea.

L’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook (https://it-it.facebook.com/unieCampus/) e sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCnLD4gg4FXDYpOoxY-C899g) dell’Ateneo.

– foto ufficio stampa eCampus –

(ITALPRESS).