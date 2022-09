Delia. Finanziato progetto da 700 mila euro per il campo sportivo. Bancheri: “Daremo un volto nuovo al nostro stadio comunale”

DELIA. Una novità dell’ultima ora importante quella che arriva da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfilippo Bancheri. Quest’ultimo ha reso noto di aver ricevuto una telefonata da parte del Dipartimento regionale sport , turismo e spettacolo con la quale gli è stato comunicato il finanziamento del campo sportivo comunale “Carvello”.

Un finanziamento da 700 mila euro. “In questi anni stiamo migliorando le strutture comunali, tutte; un lavoro certosino portato avanti con attenzione con una programmazione seria che vede arrivare finanziamenti e non mutui, finanziamenti a costo zero per i cittadini; renderemo agibile il campo sportivo, lo miglioreremo e gli daremo un nuovo volto; una notizia che ci rende orgogliosi e felici”.

Il sindaco ha anche annunciato che a breve l’amministrazione comunale da lui presieduta avrà un nuovo finanziamento per l’immobile di via Sandro Pertini adibito a scuola materna. “Lavoriamo in modo competente avendo a cuore l’interesse dei cittadini e delle nuove generazioni”, ha concluso Gianfilippo Bancheri.