Coppa Nissena. Samuele Cassibba prenota un posto tra i big del Campionato Italiano Velocità Montagna

CALTANISSETTA. Comincia bene la 67^ Coppa Nissena per Samuele Cassibba che in fase di ricognizione ha già portato la sua Nova Proto ad ottenere riscontri di vertice. Dopo i miglioramenti evidenziati nella gara di Erice, adesso punta dritto ad una prestazione di vertice in classe 2000. Le prove hanno confermato il pilota ragusano subito concreto anche sul tecnico tracciato nisseno.

Cassibba a fine prove ha dichiarato – “Nella prima salita abbiamo capito in fretta che la scelta di assetto al posteriore era da ottimizzare. In Prova 2 siamo riusciti a trovare il setup giusto, adesso siamo vicinissimi ai tempi di vertice. Domani saranno sfide appassionanti dalle quali innanzi tutto trarremo informazioni importanti. Per noi in questo momento la raccolta dati da confrontare con Nova Proto Italia è la priorità”-.

Domani 18 Settembre il via alle ore 9.00 per le due salite di gara della 67^ edizione della Coppa Nissena. Diretta delle gare CIVM su ACI Sport TV e live streaming su @CampionatoItalianoVelocitàMontagna