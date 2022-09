Conte “Finanziamenti russi? Non inquiniamo la campagna elettorale”

BARI (ITALPRESS) – “Finanziamenti russi ai partiti? Io posso parlare per il Movimento 5 Stelle, che fa della trasparenza la sua virtù. Non abbiamo nulla a che vedere con questa storia e confido che nessun partito in Italia abbia a che vedere con questa storia. Dico anche: maneggiamola con cura, non buttiamo sul terreno di una campagna elettorale delicata e complessa illazioni e insinuazioni. Chi ha una responsabilità istituzionale la ha tripla, deve gestire il tutto con cura. Non vorrei che alla fine, rispetto a presunte interferenze, si arrivi invece a un inquinamento della campagna elettorale”. Queste le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine del comizio tenuto questa mattina in piazza del Ferrarese a Bari.

