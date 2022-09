Caltanissetta. Incontro tra il Comitato Parco Antenna Sant’Anna e il candidato del M5S Filippo Ciancimino

CALTANISSETTA. Si è svolto presso un noto pubblico esercizio adiacente alla piazza della Grazia di Caltanissetta, un incontro tra i rappresentanti del Comitato Parco Antenna Sant’Anna di Caltanissetta e il candidato del Movimento 5 Stelle Filippo Ciancimino.

I rappresentanti del Comitato hanno riassunto le proprie proposte e la propria visione progettuale in merito alla valorizzazione dell’area, dell’Antenna e dei fabbricati ivi esistenti, rimarcando ancora una volta la necessità e l’urgenza:

Di procedere senza indugi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Antenna Rai, assolvendo agli obblighi di legge imposti dal decreto regionale di tutela culturale e scongiurando ulteriori deterioramenti;

Di provvedere urgentemente alla acquisizione del prestigioso traliccio e di tutti gli immobili presenti nell’area nel demanio regionale o nel patrimonio comunale, anche al fine di poter concorrere ai finanziamenti del PNRR e realizzare nell’area le importanti finalità di interesse pubblico da anni propugnate dal comitato (museo delle telecomunicazioni, parco urbano attrezzato, rifunzionalizzazione dell’Antenna per la sorveglianza delle aree archeologiche e la vigilanza contro gli incendi, creazione di un polo scientifico, tecnologico, multimediale e di alta formazione, etc.) con le conseguenti ricadute sul territorio in termini economici e occupazionali oltre che culturali e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

Di rilanciare e portare a compimento le trattative e le interlocuzioni con Raiway, per una definitiva soluzione delle problematiche ed un felice esito delle stesse in uno spirito di trasparenza e di cooperazione.

Il candidato Filippo Ciancimino ha dichiarato di essere molto ottimista in merito al futuro dell’Antenna Rai e della sua area, di condividere pienamente le proposte portate avanti da anni dal Comitato, ha riferito di aver preso atto di un mutato atteggiamento di Raiway la quale, secondo le informazioni in suo possesso, non solo non ha presentato ricorso al decreto regionale di apposizione del vincolo culturale ma è disponibile a cooperare con la Regione per una rapida azione di manutenzione straordinaria, e che la Regione Siciliana e il Dipartimento dei Beni Culturali intenderebbero acquisire la proprietà dell’Antenna, degli strumenti, dei fabbricati e dell’area; in tale ottica si è impegnato pubblicamente, sia in caso di sua elezione, sia – ha voluto precisare – anche in caso di non elezione, a cooperare attivamente per la definizione del processo di pubblica acquisizione dei beni in questione e per l’avvio degli immediati interventi di manutenzione e valorizzazione, in vista della piena realizzazione degli obiettivi condivisi con il Comitato.

Il Comitato ha preso atto delle dichiarazioni del candidato e degli impegni assunti. All’incontro erano presenti anche alcuni rappresentanti del Comune di Caltanissetta, tra cui l’Assessore Luciana Camizzi e il consigliere Angela Caruso.