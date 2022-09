Calenda “Campagna elettorale è diventata demenziale”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa campagna elettorale, anche ieri, è diventata demenziale, tra Letta che parla di allarme democratico la mattina e non allarme democratico pomeriggio, la Meloni che propone le bicamerali. Qui stanno chiudendo tutte le imprese, da quelle commerciali a quelle industriali ed artigiane, noi rischiamo di avere insieme la recessione e un milione di persone per strada”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell’incontro con Confcommercio. “Ripeto quello che dico da 20 giorni: bisogna fermare la campagna elettorale” ha aggiunto “vediamoci domani mattina e aiutiamo Draghi a prendere un provvedimento, le entrare fiscali quest’anno sono aumentate, c’è bisogno oggi di un provvedimento che sia non solo contro i rincari futuri ma anche che rimborsi i rincari passati”.

