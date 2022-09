A Gela inaugurata la segreteria cittadina della DC alla presenza dei candidati alle prossime elezioni regionali

GELA. Inaugurata questo pomeriggio a Gela la segreteria cittadina della Dc alla presenza del commissario regionale, Totò Cuffaro. Al taglio del nastro, anche i tre candidati della Democrazia Cristiana alle prossime elezioni regionali in provincia di Caltanissetta: Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza.

A seguire, la presentazione dei candidati che hanno illustrato i rispettivi programmi alle tante persone intervenute all’evento. “L’inaugurazione di oggi rappresenta un tassello importante per la crescita della Dc in provincia di Caltanissetta. Stiamo lavorando, giorno dopo giorno, coinvolgendo tutti i territori, sempre con lo stesso spirito, quello di riportare al centro i valori oggi molto spesso dimenticati ma che sono stati alla base del programma dei nostri padri fondatori, rivisti in chiave moderna e all’insegna del rinnovamento”.