San Cataldo, Naro (Tradizione e Futuro): “Aboliamo il lotto minimo sui terreni agricoli”

Vincenzo Naro, Consigliere Comunale del gruppo consiliare “Tradizione e Futuro” chiede la revisione del PUG.

A seguire la nota integrale:

“Si sta concludendo il primo anno di nuova amministrazione comunale, un periodo di rodaggio, di assestamento, che in parte giustifica la difficoltà di programmare e di mettere in pratica iniziative che possono risvegliare il tessuto sociale ed imprenditoriale cittadino, ma di contro, la politica ha il dovere di realizzare il programma elettorale, e di dimostrare che si può fare di più e meglio, rispetto alla passata gestione commissariale.

Per questo chiediamo di iniziare subito il percorso di revisione del Pug (ex Prg) e dei piani di recupero del centro storico. Questi strumenti sono per la città fondamentali, se si vuole rilanciare il tessuto urbano sancataldese. Sappiamo che mancano risorse e personale, ma riteniamo fondamentale coinvolgere i tecnici cittadini, anche attingendo ad un prestito per sostenere le spese, che dovrebbero ammontare a circa centomila euro.

Se non si intraprendono queste misure, rischiamo di non rinnovare mai pug e piani particolareggiati. Proponiamo sin da subito di intervenire sull’abolizione del lotto minimo sui terreni agricoli, che, se in passato era utile, ormai non ha più motivo di esistere, nessun comune limitrofo applica questa obsoleta direttiva.

Vi sono molte zone cosiddette bianche, in cui i residenti non possono intraprendere determinati lavori di ristrutturazione e/o ampliamento; nell’ormai vecchio pug si parla di espansione, quando la nostra priorità deve essere il recupero del centro storico, creando spazi, aree verdi e di aggregazione, locali commerciali e pubblici esercizi, consentendo la possibilità di realizzare terrazze anziché i tetti a falda, cosi come la soprintendenza dei beni culturali ha confermato, dando massima disponibilità, durante l’incontro promosso dalla commissione consiliare urbanistica e dal Sindaco.

Invitiamo l’amministrazione e tutte le forze politiche a supportare la nostra proposta, e ad arricchire il dibattito con idee utili al raggiungimento dell’obiettivo comune”.