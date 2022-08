Riesi, l’ingegnere Mirisola lascia il movimento 5 stelle e fonda “Riesi Civica”

L’ingegnere Mirisola, subentrato a marzo al dimissionario Tardanico, ha deciso di abbandonare il gruppo consiliare dei 5S, orfano già qualche settimana fa anche del consigliere Lombardo. Continua quindi l’emorragia in casa 5S nel gruppo di Riesi. “Lascio il gruppo 5S – dichiara il consigliere Mirisola – e mi dichiarerò indipendente in Consiglio Comunale alla prima occasione utile. Le evoluzioni nazionali degli ultimi mesi hanno visto stravolto il panorama interno ai 5S; personalmente credo di poter rappresentare meglio le istanze dei miei concittadini più da civico impegnato che da referente di un partito politico come i 5S in un momento così complesso anche a ridosso delle imminenti elezioni regionali e nazionali. Ringrazio il gruppo di Riesi per l’opportunità concessami 4 anni fà intanto e le consigliere Altovino e Sanfilippo per il rientro in consiglio quest’anno, ma penso liberamente che alcune scelte personali legittime, voci di corridoio tendenziose, spifferi continui possano alimentare malumori interni al gruppo di Riesi, ostativi alla crescita dello stesso, per questo preferisco evitare strumentalizzazioni e polemiche ulteriori: il mio unico obiettivo è continuare ad operare per la cittadinanza con contributi fattivi e concreti con il coinvolgimento di persone sane e costruttive, aperte al confronto e con idee utili a risolvere i numerosi problemi della comunità.

Con piena responsabilità e con l’unico obiettivo di poter contribuire a migliorare le sorti di Riesi, darò vita a RIESI CIVICA che vuole essere un movimento civico fuori dalle etichette di partito che possa unire professionisti, imprenditori, cittadini e amici che in questi anni mi hanno manifestato fiducia, credito e sostegno. Aprirò poi il confronto a tutti i gruppi politici del paese, per trovare le opportune sinergie finalizzate ad avviare un progetto comune e credibile intanto per le prossime regionali e successivamente per le amministrative del 2023. Partendo dai bisogni reali serve trovare soluzioni concrete, abituato come sono a lottare ogni giorno per raggiungere risultati e focus, preferisco lasciare ad altri i giochi di fantapolitica, la caccia alle streghe e la polemica sterile. Tutto per il bene di Riesi!”