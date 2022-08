Ponte sullo Stretto, Salvini: “Unisce Italia ad Europa, noi lo faremo”

“Sul Ponte sulla Stretto ci sono stati troppi anni di chiacchiere, devo partire i lavori perche’ non e’ solo l’unire la Sicilia e la Calabria: e’ lavoro, sviluppo e tutela dell’ambiente, con la pulizia del mare e unire l’Italia all’Europa. Costa piu’ non farlo, che non farlo. Con l’Europa che, una volta tanto, ci metterebbe la meta’ dei soldi che servono”. Lo ha detto Matteo Salvini a una manifestazione a Messina. “Ai siciliani non avere il Ponte – aggiunge – costa cinque miliardi di euro l’anno. In anno te lo ripaghi e ti permette di in andare in treno a Roma in poche ore. Certo non basta da solo: servono ferrovie all’altezza, l’alta velocito’ ferroviaria. Ma senza il Ponte lo sviluppo di Sicilia e Calabria non sara’ mai garantito. Quindi chi sceglie la Lega, a Messina come a Reggio, sceglie il si’ al Ponte, ma anche ai termovalorizzatori, all’energia nucleare, al lavoro, al futuro. Chi vuole il no puo’ scegliere, ha l’imbarazzo della scelta” (ANSA).