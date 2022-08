Nonnino 88enne si perde in provincia di Caltanissetta, drone lo ritrova

Dopo aver assistito a uno spettacolo in piazza a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, perde il tragitto per rincasare e dopo 18 ore di ricerche viene trovato riverso a terra grazie al drone del Corpo Forestale. A smarrirsi per diverse ore e’ stato un pensionato di 88 anni, ben conosciuto a Santa Caterina perche’ era il fabbro del paese. A lanciare l’allarme ai carabinieri erano stati i familiari lunedi’ mattina dopo aver cercato l’anziano padre che non aveva fatto ritorno a casa. Il nonnino quando e’ stato trovato dai carabinieri e dagli uomini della forestale era riverso a terra in contrada Matarazzo, nella zona dell’ex ospedale. L’anziano e’ stato affidato ai familiari che hanno vissuto ore di tensione dopo la sua scomparsa.