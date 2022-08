Nissa mette a segno una cinquina di gol a Castelbuono

Un’altra bella prestazione della Nissa che, senza subire gol, nel secondo allenamento congiunto svoltosi questa mattina al campo sportivo Trinità di Petralia Soprana ha messo a segno una cinquin.

I biancoscudati hanno piegato ila resistenza di un coriaceo Castelbuono, squadra che disputerà il campionato di Promozione, al termine di una gara disputata in tre tempi da trenta minuti ciascuno. La squadra allenata da Alessandro Settineri ha mostrato importanti progressi per quanto concerne gli automatismi del gioco rispetto alla prima uscita con il Geraci.

L’intesa tra i giocatori si sta col tempo perfezionando in vista dei primi appuntamenti ufficiali della stagione. Mattatore della gara è stato l’attaccante Azzara che ha realizzato una tripletta. Bene anche Ferraro e Bucceri che hanno messo a segno un gol ciascuno. Un buon viatico dunque in vista del confronto in coppa Italia contro il Gela.