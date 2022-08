Mussomeli, si è spento a 68 anni lo stimato ex Presidente Fratres e Misericordia Totuccio Alessi

MUSSOMELI – Vivo cordoglio nella comunità mussomelese per il prematuro decesso dell’ingegnere Totuccio Alessi, storico Presidente della Fratres e Misericordia che rimase alla guida dei sodalizi per due mandati consecutivi, esattamente per la durata complessiva di nove anni. Il Presidente del Gruppo territoriale della Fratres di Caltanissetta. Calogero Genco, così lo ricorda in una sua nota – “per l’encomiabile ed efficace azione volontaristica espletata durante la guida del gruppo Fratres di Mussomeli, e lo addita alle nuove generazioni come esempio da imitare nell’azione sociale del territorio, soprattutto nella gratuità del servizio, senza mai nulla a pretendere”. Intanto, nella mattinata di oggi 24 agosto 2022, nella sua chiesa preferita, nella chiesa Madre di Mussomeli, sono state celebrate le esequie dall’Arciprete don Pietro Genco in concelebrazione dei sacerdoti che nel tempo si sono alternati nella chiesa madre e che hanno conosciuto Totuccio, Padre Alfonso Incardona e Padre Alfonso Cammarata, ed il sacerdoti Padre Liborio Franzù, Padre Calogero Orifiamma ed il diacono don Pierenzo Costanto. Visibili i labari della Fraternita di Misericordia e del gruppo dei donatori di sangue “Fratres” con la presenza del suo presidente Vincenzo Sorce ed alcuni volontari della Misericordia Ha animato la liturgia il coro parrocchiale. L’arciprete don Pietro Genco, nel suo intervento durante la celebrazione, fra l’altro ha detto: “La fede è un dono di Dio, Totuccio era non solo cristiano credente ma cristiano credibile”. In tanti hanno partecipato alle esequie in chiesa e molti altri ancora hanno accompagnato la bara dell’ing. Totuccio Alessi al Camposanto, fra cui il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania.